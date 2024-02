Jennifer Lopez estrela filme ao lado de Ben Affleck e anuncia turnê de novo álbum

De volta aos palcos e às telinhas! Jennifer Lopez, de 54 anos, se desafia novamente, dessa vez com o filme ‘Esta Sou Eu… Agora: Uma História de Amor’, que estreou na última terça-feira (13), em Hollywood.

O musical intitulado com o mesmo nome do novo álbum, que estreia nesta sexta-feira (16), conta com participação do marido da cantora, Ben Affleck, passando pela sua vida amorosa e a natureza dos relacionamentos, inclusive consigo mesma.

O longa-metragem dirigido por Dave Meyers, apresenta algumas das 13 faixas do 9° álbum de estúdio homônimo de Lopez, incluindo 'Mad In Love' e 'Dear Ben pt. II'. Além de Jennifer, que interpreta a personagem chamada "artista" no filme, outros papéis são ocupados pelas atrizes Sofia Vergara, Keke Palmer e pelo rapper Post Malone.

“Esta Sou Eu... Agora: Uma História de Amor” estreia na plataforma de streaming Prime Video, nesta sexta-feira (16), juntamente com o novo álbum.

Turnê

Nesta quinta-feira (15), um dia antes de lançar o projeto artístico multiplataforma, Lopez anunciou a turnê mundial do álbum ‘This is Me… Now’. Os shows serão realizados apenas nos Estados Unidos e Canadá.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)