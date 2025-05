'Smurfs' embarcam em aventura para salvar o Papai Smurf com Rihanna e Bruno Gagliasso; veja

Smurfette e seus amigos partem em uma nova aventura em “Smurfs”. No trailer, divulgado hoje (14), pela Paramount Pictures, a comédia musical mostra a missão que envolve os bruxos malignos.

A animação chega aos cinemas nacionais em 17 de julho e conta com música original de Rihanna, que dubla a personagem na versão americana. No Brasil, as vozes são de Bruno Gagliasso, Jennifer Nascimento, Diego Martins e Tatá Estaniecki.

VEJA MAIS

A Smurfette (Rihanna) vira a líder dos Smurfs em uma missão no mundo real para salvar o Papai Smurf (John Goodman), após ele ser misteriosamente levado pelos bruxos malignos, Razamel e Gargamel. Com a ajuda de novos amigos, os Smurfs terão que descobrir o que define seu destino para salvar o universo. “Smurfs” traz um elenco de voz estrelado na versão original, incluindo Rihanna, James Corden, Nick Offerman, JP Karliak, Daniel Levy, Amy Sedaris, Natasha Lyonne, Sandra Oh, Octavia Spencer, Nick Kroll, Hannah Waddingham, Alex Winter, Maya Erskine, Billie Lourd, Xolo Maridueña com Kurt Russell e John Goodman.