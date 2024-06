Renato Torres apresenta novo single e repertório do álbum ‘Canto de Asa’ em show gratuito no Sindmep

O cantor e compositor Renato Torres está prestes a divulgar o seu segundo álbum solo, intitulado "Canto de Asa". Após o lançamento do single "Lunar" em abril, o artista apresentará o segundo single, "Cantar", nesta quarta-feira (26), a partir das 20h, com entrada franca, em um show no auditório do Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa). No mesmo dia, a canção estará disponível em todas as plataformas digitais.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Torres compartilhou suas expectativas para o show de lançamento do seu novo álbum. Ele destacou a empolgação de explorar um novo espaço junto aos seus parceiros de palco. “A expectativa é boa, dá aquele gosto, assim, de dar aquele frisson de: 'Puxa, eu vou conhecer um lugar novo, como quando a gente vai viajar para uma nova cidade'”, afirmou o cantor.

Renato revelou que sua preparação para o show e para o álbum em si é guiada pelas experiências cotidianas que vivência, buscando trazer essas vivências para sua música e arte de forma autêntica (João Urubu)

O projeto "Canto de Asa" começou no programa Discotoca, da TV Cultura, em 2022. O show contará novamente com a participação de Armando de Mendonça (violino, viola e rabeca), além de Jimmy Góes (guitarra), parceiro de Renato em "Lunar", e Sonyra Bandeira (flauta transversal), que gravou no segundo single.

Renato enfatizou que o repertório do show incluirá muitas das canções que farão parte do álbum, algumas ainda não lançadas e com parcerias inéditas. O repertório inclui canções do álbum como "Além das Nuvens", com Paloma Amorim, a canção-título "Canto de Asa", com letra de Camila Barbalho, e um arranjo especial para "Viração", do primeiro álbum de Renato, "Vida é Sonho", além de duas novas parcerias com Armando de Mendonça.

Ele descreveu o álbum como sendo estruturado para ser interpretado com violão de cordas de aço, combinando elementos de música folk e brasileira, estilos que influenciam profundamente sua composição, harmonia e poesia.

“Então, as pessoas podem esperar muito lirismo dentro dessa contextura em que violão de cordas de aço dialoga com as cordas do Armando de Mendonça”, explicou.

Renato revelou que sua preparação para o show e para o álbum em si é guiada pelas experiências cotidianas que vivência, buscando trazer essas vivências para sua música e arte de forma autêntica.

“Eu me preparo tentando estar muito atento à vida que eu estou vivendo, para tudo que está acontecendo comigo ao meu redor, porque no momento em que eu estou no palco performando, cantando, dizendo poesia, tocando meu instrumento, eu tento trazer toda essa camada de vivências, de vida, de vida mesmo cotidiana para cima do palco, no meu corpo, na minha voz, no instrumento”, declarou o artista.

Sobre o single "Cantar", Renato compartilhou que a música explora o papel essencial do cantor e compositor, enfatizando que todos têm a capacidade de cantar, independentemente de habilidades musicais formais, pois a voz é um instrumento natural. Ele refletiu sobre o poder do canto como uma energia que conecta as pessoas e celebra a vida, descrevendo-o como um ato sagrado que transcende limitações físicas.

“O canto é uma espécie de voo. É uma espécie de lugar onde você alça realmente a voo. Porque a voz, a melodia vocal, ela voa no ar, na direção das pessoas. E ao pousar, ela pousa dentro de nós, ou seja, dentro de nós todos, de quem ouve, de quem me ouve cantar e de mim mesmo, porque a minha voz sai de mim e volta a entrar em mim num ciclo muito bonito de energia, porque eu também, ao cantar, também me ouço”, compartilhou Renato.

Novo álbum

Torres está em fase de produção de seu segundo álbum solo, "Canto de Asa", que contará com 11 canções. O lançamento está previsto para o segundo semestre de 2024 pelo selo Quae Música. O álbum está sendo produzido no Guamundo Home Studio, o estúdio de gravação e produção musical do próprio artista.

Renato destacou que a maioria das canções do novo álbum foi baseada em poemas previamente escritos e posteriormente musicados. A canção-título "Canto de Asa" é uma parceria com Camila Barbalho, inspirada em um poema que ela publicou em uma rede social. Ao ler o poema, Renato sentiu que ele refletia profundamente suas próprias crenças e sentimentos sobre a música.

"A letra que ela escreveu é uma projeção de fé, como ela vê e enxerga a música, e como ela quer ser vista na música. Resolvi transformar o conceito da música em um álbum, 'Canto de Asa', que fala sobre a importância do canto e do poder transformador da música de qualquer ser vivente," explicou Renato.

Segundo o artista, as faixas do seu novo trabalho abordam como temas a essência do canto e o poder onírico das canções. "Algumas falam bem especificamente, como 'Cantar'; tem o 'Dedos de Prosa', que fiz com uma amiga de Belo Horizonte, onde falamos sobre esse conteúdo onírico da canção, de fazer canções, como se a gente construísse sonhos," disse o compositor.

Renato expressou suas expectativas para o público: "Eu sempre espero que o público vá me descobrindo e descobrindo as canções que vou propondo. Então, para as pessoas que conhecem o meu trabalho, eu sei que vão gostar muito; e para as pessoas que não me conhecem, e por ventura venham ouvir as canções, eu espero que elas descubram esses lugares de encontros e reencontros com as humanidades."

SERVIÇO

Renato Torres apresenta show de lançamento de ‘Cantar’

Data: quarta-feira, 26 de junho;

Local: no Sindmepa, na R. Boaventura da Silva, 999;

Horário: 20h;

Entrada gratuita.