Andressa Urach sai em defesa de Cauã Reymond e chama Bella Campos de 'recalcada'

O clima nos bastidores da novela Vale Tudo, da TV Globo, continua rendendo fora das câmeras. Após a repercussão do suposto incômodo de Bella Campos com o “cecê” de Cauã Reymond durante as gravações, foi a vez de Andressa Urach se pronunciar. Nesta sexta-feira (16), a influenciadora deu sua opinião sobre a polêmica em entrevista ao Splash.

A criadora de conteúdo adulto defendeu com unhas e dentes o galã global. Andressa, que já afirmou ter vivido um affair com Cauã no passado, fez questão de negar qualquer rumor sobre mau cheiro. “Olha, eu acho que isso é papo de mulher recalcada, ficar falando mal das pessoas”, disparou.

Em tom provocativo, Andressa ainda fez uma alusão ao envolvimento que teria tido com o ator. “Mamãe pode afirmar que de cecê não tem nada em lugar nenhum, pelo contrário. É bom o negócio. Agora tá solteiro, pode falar”, comentou, entre risadas.

Ela também sugeriu que o desconforto de Bella Campos pode ter outro motivo. “Eu acho que ela tá com algum recalque aí, de repente ele não quis pegar ela, não sei”, alfinetou a ex-participante de A Fazenda.