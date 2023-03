Na Califórnia, idoso sobrevive após passar uma semana dentro de carro soterrado na neve

Uma semana sozinho, preso na neve, comendo apenas croissants, doces e biscoitos. Essa foi a realidade de um idoso de 81 anos que se viu encurralado durante uma nevasca na Califórnia, nos Estados Unidos.

Jerry Journet, matemático e ex-funcionário da NASA, foi encontrado dentro do carro, no meio de uma autoestrada, após dias de buscas. No dia 24 de fevereiro, o idoso havia saído da casa dele, nas montanhas de Big Pine, em direção ao estado de Nevada. Entretanto, o que deveria ser uma viagem de apenas três horas acabou demorando muito mais que o previsto.

Quando percebeu que não teria como sair do banco de neve, Jouret iniciou um acampamento no próprio carro até aparecer ajuda. Em entrevista, o neto, Christian Jouret, descreveu o avô como um homem "muito inteligente".

Rodeado de neve, se manter aquecido se tornou um desafio para o idoso. Já que o aquecedor do veículo se mantinha desligado na maior parte do tempo, para economizar bateria, Jouret contava apenas com uma toalha de banho, um cobertor e a jaqueta que estava vestindo para tentar escapar do frio. Além de doces e biscoitos, ele também comia neve através da janela, e por abrir e fechá-la várias vezes, o carro ficou sem bateria já nos últimos dias antes de o socorrerem.

Veículo ficou soterrado sob quase um metro de neve. (Foto: Inyo County Sheriff´s Office)

Segundo o Inyo County Sheriff’s Office, no dia 28 de fevereiro as autoridades receberam um alerta de desaparecimento, mas por conta da forte tempestade as buscas foram adiadas. No dia 2 de março, seis dias depois de Journet sair de casa, a polícia identificou um ping de seu celular, o que permitiu estreitar os locais de buscas e ajudar no resgate.

Durante as buscas, um helicóptero da patrulha rodoviária identificou o carro soterrado sob quase um metro de neve. Imediatamente, o idoso foi resgatado com segurança e levado para receber cuidados médicos. Segundo o neto, as enfermeiras "ficaram chocadas" com os sinais vitais positivos, sem hiportemia.

Apesar de traumatizado com o ocorrido, Jouret revelou que se encontra bem.

(Estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)