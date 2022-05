Granizo, chuva congelante, geada, neve: Saiba a diferença entre os fenômenos

O Brasil vai enfrentar uma massa de ar frio de origem polar nos próximos dias. O fenômeno meteorológico causará temperaturas atípicas para o mês de maio na região Centro-Sul, com possibilidade de neve. Entenda a diferença entre chuva congelante, granizo, geada e neve.

Segundo especialistas, outro evento raro que deve atingir parte dos municípios desde a sexta-feira (13) é a chuva congelante, atípica para o mês de maio. Na capital paulista, por exemplo, a previsão é de temperatura mínima abaixo de 10ºC na próxima quarta-feira (18). No Mato Grosso do Sul, pode haver queda de granizo. Saiba o que é cada fenômeno e suas diferenças.

1. Chuva congelante

Ocorre a partir do encontro entre uma frente quente e uma frente fria, porque a gota d'água congela ao se chocar com uma superfície. Parece um pequeno granizo e tem o formato de gelo, mas a diferença é que a chuva congelante se forma depois que a água atravessa uma camada atmosférica com temperatura inferior a 0°C.

A chuva congelante pode ser perigosa e causar danos substanciais, especialmente em aviões e carros. Se virar uma tempestade de gelo ou se prolongar, pode afetar o fornecimento de luz elétrica, por exemplo.

2. Granizo

Este é um tipo de precipitação, ou seja, chuva, que já cai em forma de pequenos pedaços de gelo. O fenômeno acontece quando as nuvens estão em uma altitude elevada durante um período de baixas temperaturas. As chuvas de granizo têm grande potencial de causar danos às comunidades humanas. Geram prejuízos econômicos, principalmente com perdas na agricultura.

3. Geada

É uma espécie de orvalho congelado que forma uma fina camada de gelo nas superfícies, normalmente pela manhã, após uma noite sem nuvens, com pouco vento e temperaturas muito baixas.

Na lavoura, as culturas de climas tropicais e subtropicais são as mais afetadas pelo fenômeno, a exemplo do café e da laranja, que têm pouca resistência à baixa temperatura.

4. Neve

Ela é um fenômeno meteorológico que acontece quando há o congelamento das partículas d'água - uma mudança do estado líquido da água e para o sólido. Ela pode ter vários formatos, como floco ou grão, mas tem um aglomerado de cristais de gelo formado dentro da nuvem.

Populações que vivem em áreas sujeitas a neve convivem mais com deslizamentos, avalanches e acidentes provocados pelo acúmulo de gelo.