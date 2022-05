Pará não deve ser afetado por massa fria que chega ao Brasil; confira previsões para maio

Embora o Brasil vá enfrentar uma massa de ar frio de origem polar, que causará temperaturas atípicas para o mês de maio na região Centro-Sul, com possibilidade de neve, o Pará não deve sofrer mudanças significativas, segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Este mês, no entanto, deve continuar chuvoso no Pará, assim como abril, com previsão máxima de até 500 milímetros de chuva em pontos do Estado, como na região do Arquipélago do Marajó.

VEJA MAIS

Os números em diversos pontos, a exemplo da Região Metropolitana de Belém e municípios da região Norte e litoral Nordeste do Pará, como Marajó, Alenquer, Óbidos e Oriximiná, apresentam expectativa de chuva maior do que o habitual para este período do ano, com índices variando entre 300 e 400 milímetros de chuva no mês.

No sul do Estado, em municípios como Conceição do Araguaia, Redenção e Cumaru do Norte, a situação deve ser oposta, com previsão de poucas chuvas durante este mês. Nessas localidades os volumes tendem a ficar em uma média de 75 milímetros. Em outras regiões do Pará, o volume de chuvas deve permanecer entre os 100 e 150 milímetros, índice considerado normal pelos especialistas.

“Com o passar dos dias, em geral, devemos ter uma elevação da temperatura de modo geral no Estado, especialmente pela parte da manhã e início da tarde, com formação de chuvas durante o final da tarde e início da noite”, finaliza o coordenador.

Brasil

O comportamento meteorológico, que está sendo divulgado como uma "erupção polar histórica", terá mais intensidade entre esta segunda-feira (16) e o próximo domingo (22), conforme informações do Centro de Informações Meteorológicas de Goiás.

Nesta semana, o fenômeno pode resultar em temperatura próxima a zero grau (0º), no município de Jataí, no Estado de Goiás; na capital goiana, Goiânia, pode atingir 4ºC e Brasília (DF) vai oscilar entre 9º e 11ºC.

A mudança de temperatura também será percebida no Estado do Mato Grosso (MT), mas o Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Semas informa que a massa fria estará diluída a partir da divisa com o Pará.