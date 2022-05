Belém foi a segunda capital onde mais choveu no Brasil no mês de abril

Com um volume de chuvas um pouco acima da média histórica para abril, Belém foi a segunda capital onde mais choveu no Brasil. Foram 482,1 milímetros de chuva, que caíram em 26 dos 30 dias do mês. O primeiro lugar ficou com Macapá (AP), que teve um volume de 495,2 mm. Já as capitais que apresentaram menos chuvas foram Rio Branco, São Paulo e Campo Grande.

José Raimundo Abreu, coordenador do Segundo Distrito de Meteorologia (Disme), ressalta que o Pará teve um volume de chuvas considerável em abril, mas dentro das margens de 10% para mais ou para menos do índice pluviométrico previsto. Mas uma coisa chamou a atenção, que foi a quantidade de dias chovendo e a duração das chuvas, que eram longas, chegando a 12 horas de continuidade.

Já nas análises da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), a previsão é de que maio marque o período de transição entre o inverno e o começo de um período progressivamente menos chuvoso. A primeira quinzena do mês ainda deve ser marcada por chuvas fortes, sobretudo no período da tarde, mantendo o céu nublado pela maior parte do dia. A expectativa é de que o volume de chuvas acumulado até o final do mês seja de cerca de 320 milímetros.

Nesta terça-feira (3), um alerta de risco hidrológico foi emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), indicando possibilidade de chuvas intensas em toda a faixa norte do Pará, gerando possibilidade de danos materiais e inundações.

Confira o ranking das capitais onde mais choveu no Brasil durante o mês de abril de 2022

Macapá - 495,2 mm

Belém - 482,1 mm

- Manaus - 454,3 mm

Salvador - 420,9 mm

São Luís - 336,8 mm

Fortaleza - 284,3 mm

Teresina - 191,6 mm

Natal - 171,7 mm

Curitiba - 163,3 mm

Boa Vista - 159,1 mm

Alagoas - 158,4 mm

Rio de Janeiro - 140,9 mm

Paraíba - 132,4 mm

Aracaju - 124,7 mm

Porto Alegre - 108,3 mm

Palmas - 99 mm

Cuiabá - 92,9 mm

Goiânia - 51,1 mm

Belo Horizonte - 43,9 mm

Recife - 40,8 mm

Brasília - 20,9 mm

Vitória - 19,3 mm

Campo Grande - 16,6 mm

São Paulo - 12 mm

Rio Branco - 6,2 mm

Não houve dados gerados de Santa Catarina e Rondônia

FONTE: INMET