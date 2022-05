Eclipse lunar total: fenômeno poderá ser visto de todo o Pará; saiba como

Maio traz aos apreciadores de astros celestes um dos fenômenos naturais mais admirados: o eclipse lunar total. Entre as 22h30 do domingo, dia 15, e 3h50 de segunda-feira, 16, a lua passará pelo encobrimento total por causa da projeção da sombra da Terra. O fenômeno poderá ser visto em todo o Pará, para deleite dos admiradores. Já do ponto de vista da astrologia, o momento requer cautela na tomada de decisões importantes.

O professor Luís Carlos Crispino, do Núcleo de Astronomia da Universidade Federal do Pará (Nastro-UFPA), explica que o eclipse é um fenômeno natural que acontece, geralmente, duas vezes a cada ano, mas nem sempre de forma total. Apesar de haver a previsão de um outro eclipse lunar em novembro de 2022, o fenômeno deste mês pode ser considerado “o eclipse do ano”, porque é o único que poderá ser visto no Brasil.

“É normal termos mais de um eclipse por ano. Nos anos de 2027 e 2028, por exemplo, teremos três eclipses lunares. Em 2027 serão três eclipses lunares penumbrais, ou seja, parciais. Já os dois eclipses lunares deste ano serão totais, isto é, com a lua totalmente encoberta pela sombra da Terra, mas apenas o fenômeno de maio poderá ser visto do Brasil. Temos só que torcer para as nuvens não encobrirem a Lua na hora do eclipse”, comenta o especialista.

Outro fator de destaque do eclipse lunar total deste mês é o efeito aumentado da lua, que poderá parecer até 7% maior do que o normal, na noite do evento. Luís esclarece por que temos essa sensação: “A órbita da Lua em torno da Terra não é um círculo perfeito e sim uma elipse. Isso significa que a distância entre a lua e a Terra varia enquanto a Lua percorre sua órbita ao redor do nosso planeta. Alguns eclipses ocorrem com a Lua mais próxima da Terra e, em outros, a lua está mais distante que a média”.

Além de totalmente encoberta pela sombra da Terra e em um tamanho maior que o normal, a lua também estará passando por um terceiro fenômeno, chamado de “dispersão de Rayleigh”, a partir do qual apresentará uma tonalidade mais avermelhada. “Isso acontece no momento em que os raios do Sol não atingem a lua diretamente, mesmo assim, uma parte deles interage com a atmosfera da Terra e é projetada na lua. Este fenômeno também é conhecido como ‘lua de sangue’”, detalha Luís.

E além de belo, o eclipse lunar também é pedagógico. Luís comenta o que se pode aprender sobre o universo observando o eclipse lunar total: “Temos uma evidência da forma esferoidal da Terra, por exemplo. Isso pode parecer uma obviedade para alguns, mas, infelizmente, ainda temos quem duvide disso, achando que a Terra é plana. Para estas pessoas, sugiro, especialmente, que aproveitem esta oportunidade para se convencer que a Terra é redonda”.

Para quem espera o eclipse para tomar decisões, astrologia orienta cuidado

O astrólogo e professor Rui Afonso Paiva diz que, para a astrologia, o eclipse lunar é um momento de intensidade: “Há a tendência a ter de decidir sobre algo que, de uma forma ou outra, acontecerá. Se por acaso, dependendo da localização desse eclipse no mapa astral da pessoa, estiver passando por um processo de estresse, assoberbada de trabalho, pressão e tudo mais, as consequências podem ser inevitáveis, podem acontecer até rompimentos. Alguns chegam a chutar o balde”.

Como o eclipse em Escorpião, Rui diz que o evento deve afetar bastante o lado emocional de todos os signos, em especial dos escorpianos e dos taurinos. “Sugiro, inclusive, a todas as pessoas que se sentirem pressionadas com a aproximação do eclipse que aproveitem para encontrarem saídas para o novo, para os problemas e possíveis dificuldades”.

Maio também terá chuva de meteoros

A chuva de meteoros Eta Aquarídeos ocorre, normalmente, no início de maio. O astrônomo Luís Crispino explica que é quando o planeta Terra está cruzando a órbita do famoso cometa Halley: "A maior intensidade deste evento será nas noites de quinta-feira, 5 de maio, e sexta-feira, 6 de maio, quando esperamos uma taxa de cerca de 20 meteoros por hora", diz o especialista. Para aumentar as chances de ver estes meteoros, o professor orienta: "vá para um local afastado das luzes da cidade, e procure observar a região céu próxima à constelação de Aquário".