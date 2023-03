Homem de 31 anos tem mãos amputadas após tentativa de homicídio em Altamira

Um homem de 31 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio no bairro Jatobá, em Altamira, sudoeste do Pará, na noite de segunda-feira (20). Ele foi agredido por dois suspeitos mediante uso de um facão. A vítima foi socorrida e precisou ter as duas mãos amputadas.

Segundo informações da Polícia Militar do Pará (PM) ao portal Confirma Notícia, o acionamento foi feito por volta de 20h30. A denúncia foi de esfaqueamento na rua Flamboyant. Ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima sangrando, no quintal de uma residência. Os ferimentos eram principalmente nos braços e pulsos e teriam sido feitos por golpes de facão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o homem para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas ele precisou ser transferido para o Hospital Regional Público da Transamazônica. Na unidade, ele precisou passar por uma cirurgia de amputação das duas mãos devido à gravidade dos ferimentos. Ele segue internado, mas não corre risco de morte.

]Ainda segundo a polícia, o crime teria sido cometido por dois homens. Após esfaquear a vítima, os criminosos fugiram em uma moto. Rondas foram feitas pelo bairro, mas até o momento há informações sobre a motivação do crime, e ninguém foi preso.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.