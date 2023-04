Cinco suspeitos de estelionato e associação criminosa são presos em Belém

Na terça-feira (25/04), cinco pessoas foram presas por participação em fraude do auxílio-reclusão. Eles foram flagrados enquanto tentavam sacar o benefício e foram detidos pela Polícia Federal (PF). Eles foram autuados por estelionato e associação criminosa.

A fraude foi detectada pela Força-Tarefa Previdenciária, que reúne o Ministério da Previdência Social, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, no combate a crimes contra o sistema previdenciário. Um hacker teria furtado dados de matrícula e senha de servidor INSS para emitir e reativar centenas de benefícios de auxílio-reclusão referentes a pessoas que não estão presas.

Nesta terça-feira, dia marcado para liberação do dinheiro no Pará, cinco pessoas foram interceptadas em uma instituição financeira em Belém, onde sacariam o dinheiro. O prejuízo evitado apenas nesses dois benefícios de auxílio reclusão fraudados foi de cerca de R$ 230 mil, pois o valor seria recebido como pagamento retroativo. Os cooptados para fazer o saque, porém, só receberiam R$ 5 mil; o restante seria dividido entre os demais integrantes da rede criminosa, que pode ter participantes em vários Estados.

Os envolvidos foram presos em flagrante, os seus aparelhos celulares foram apreendidos e o caso continua a ser investigado pela PF.

Benefício

O auxílio-reclusão é um benefício pago apenas aos dependentes do segurado do INSS que seja de baixa renda e que esteja cumprindo prisão em regime fechado ou semiaberto. O benefício tem o valor máximo de um salário-mínimo e é pago apenas ao dependentes do preso, enquanto o segurado estiver recolhido à prisão.