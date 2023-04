Dois motoristas dos Correios são presos por furto de carga em Marabá, sudeste do Pará

Dois motoristas prestadores de serviços dos Correios foram presos, na noite de terça-feira (25), em Marabá, sudeste do Pará, suspeitos de furtarem encomendas de compras on-line do caminhão da empresa. De acordo com a Polícia Federal, o valor da mercadoria roubada supera R$ 200 mil.

VEJA MAIS

A denúncia foi feita pelos próprios Correios à Polícia Federal. Os motoristas teriam realizado uma parada não autorizada do veículo, de quatro horas, o que levantou suspeita. Os agentes começaram a monitorar o caminhão e fizeram a abordagem na chegada ao Centro de Distribuição de Marabá.

Na cabine do caminhão, foi encontrado parte das mercadorias. Havia telefones, tablets, placas de vídeo de computador, relógios, roupas importadas da China e dezenas de outros produtos, trazidos diretamente de São Paulo. Os produtos já estavam fora das caixas de papelão em que costumam ser transportados.

Com os suspeitos também foram apreendidos lacres, fundos de lacres, alicates e cola, usada para recolocar os lacres do caminhão após a violação do contêiner para simular que estavam intactos. O sistema foi burlado pelos criminosos e o alarme que protege o compartimento dos produtos não foi ativado.

Os presos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal em Marabá, onde foi lavrado o flagrante pelo crime de furto qualificado pela destreza, rompimento de obstáculo e abuso de confiança. Em seguida, foram encaminhados à perícia e, então, ao sistema penitenciário.