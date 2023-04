Bolsonaro depõe à Polícia Federal nesta quarta-feira, 26

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai depor, nesta quarta-feira, 26, à Polícia Federal sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A oitiva está marcada para às 9h, na sede da PF, na Asa Norte, em Brasília (DF).

Esta será a segunda vez que Bolsonaro depõe à PF em menos de um mês. No dia 5 de abril, ele foi à sede da Polícia Federal para dar explicações sobre as joias que ganhou de presente da Arábia Saudita.

O depoimento foi marcado após determinação do ministro Alexandre de Moraes, que determinou que o ex-presidente preste depoimento no âmbito do Inquérito nº 4921, aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).

O pedido para que Bolsonaro seja ouvido no inquérito dos atos antidemocráticos foi apresentado pela PGR poucos dias depois dos ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, mas não havia sido apreciado pelo ministro porque Bolsonaro estava fora do país desde 30 de dezembro.