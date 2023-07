PM leva golpe de faca durante manifestação na PA-124, próximo a Nova Esperança do Piriá

Um policial militar foi esfaqueado durante uma manifestação de populares na PA-124, na tarde desta quinta-feira (13), próximo ao município de Nova Esperança do Piriá, nordeste do estado. O nome do agente não foi informado, mas a corporação informou por meio de nota que ele está fora de perigo.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram trechos da confusão. Vários paus e pneus foram colocados na pista durante a manifestação. Um dos registros mostra que, no momento em que os policiais militares começam a retirada dos objetos da via pública, a confusão se forma.

Um dos manifestantes que estava armado com uma faca atingiu um dos policiais militares que estava na operação. A filmagem registra o desespero, os gritos de populares e o som dos disparos de tiros. Uma pessoa chega a falar "eles atiraram na perna do Nazareno", destaca o vídeo.

Até o final da noite desta quinta-feira (13), a polícia não informou o motivo da manifestação e nem a identificação do responsável em atingir o policial militar, que é lotado no município de Capanema.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela delegacia de Nova Esperança do Piriá. A instituição ressalta que acompanha as manifestações e realiza diligências para localizar o suspeito do crime contra o policial militar.

Já a Polícia Militar, também por meio de nota, informou que presta apoio ao militar lesionado, em serviço, durante Operação policial, coordenada pelo Comando de Policiamento Regional VII, por meio da 10ª CIPM para tentar desobstruir um trecho da rodovia PA-124, na altura do município de Nova Esperança do Piriá, onde manifestantes haviam obstruído a via, tocando fogo em pneus. A PM esclarece que o militar foi medicado, passa bem e está fora de perigo de morte.