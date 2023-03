Aluno atacado dentro de escola estadual apresenta melhora no estado de saúde

O aluno esfaqueado na barriga dentro da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Palmira Gabriel, bairro do Tenoné, em Belém, apresentou melhora nesta sexta-feira (31). O caso ocorreu na tarde da última quinta-feira (30). A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Saúde da Mulher, onde permanece em observação. A informação sobre o quadro clínico do estudante foi repassada pelo secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), Ualame Machado.

A Polícia Militar apreendeu o adolescente responsável pelo ataque ainda no mesmo dia. O garoto suspeito de cometer o esfaqueamento, que tem 17 anos, foi encaminhado à Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data).

Na mochila dele, além da faca usada no ataque, teriam sido encontrados uma machadinha, estilete, cortador de unha, luva, dentre outros materiais, como informou uma fonte da polícia à reportagem de O Liberal.

Em um suposto áudio que começou a circular nas redes sociais logo após o ocorrido, um homem afirma que a intenção do adolescente era atacar mais pessoas e, depois, cometer suicídio.

O secretário Rossieli Soares disse que, apesar da melhora, a saúde da vítima ainda é delicada. "Estive, junto com o secretário Ualame Machado e o governador Helder Barbalho no hospital, onde a vítima está sendo atendida. O caso dele ainda é grave, mas já obteve uma melhora no quadro clínico de quinta (30) para esta sexta (3'). Vamos esperar o Boletim Médico desta tarde para vermos se a família autoriza a divulgação do estado dele", relatou Rossieli.

Com relação ao adolescente apreendido, Ualame afirmou que, por se tratar de um menor de 17 anos, o caso configura ato infracional, equiparado a uma tentativa de homicídio. "Já escutamos os professores, a genitora dele e alguns alunos. Ele (jovem apreendido) já andava com faca e atuou sozinho na hora do ataque. Mais detalhes serão revelados no decorrer do inquérito que investiga o caso", comentou Ualame.

A previsão de retorno das aulas presenciais na escola onde ocorreu o ataque é na próxima semana, possivelmente, a partir de terça-feira (4).