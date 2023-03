Aluno esfaqueia estudante dentro de colégio estadual de Icoaraci

Um adolescente de 17 anos esfaqueou um aluno da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Palmira Gabriel na tarde desta quinta-feira (30) em Icoaraci, distrito de Belém. Informações preliminares dão conta de que o caso teria ocorrido dentro do colégio, que fica na avenida Augusto Montenegro, bairro do Tenoné. Ainda não se sabe ao certo se foi uma agressão isolada ou um atentado.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida por uma arma branca na região do abdômen. O garoto foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde dele não foi revelado.

O jovem responsável pelo esfaqueamento foi apreendido e encaminhado à Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data).

A vítima é um aluno do 1º ano do Ensino Médio.

“A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) lamenta profundamente sobre o episódio ocorrido na escola estadual Palmira Gabriel, em que um estudante do 1o ano do Ensino Médio foi atingido por uma arma branca. Ele foi socorrido de imediato pela direção da instituição, que acionou a ambulância do Samu. O aluno foi encaminhado para o Hospital Geral de Belém. A Seduc acompanha o estado do aluno. A Secretaria reforça, ainda, que repudia o acontecimento e está dando suporte total à escola e equipe escolar, ao aluno e familiares”, diz a nota.

Áudios explicam como ocorreu o ataque

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a intensa movimentação dos alunos na escola durante a chegada da viatura do Samu para socorrer o menino esfaqueado.

Um suposto áudio de uma estudante explica que o ataque ocorreu durante o intervalo. “ (...) estava na hora do intervalo. (...) a sala do 1º ano, a 103, é a primeira sala do corredor do ensino médio. O menino (responsável pelo ataque) chegou e enfiou a faca nele (vítima) e correu. Quando ele correu, o menino caiu na minha frente e ele começou a falar: ‘corre que ele está com uma faca’. Espalhando sangue na porta da minha sala e ninguém ajudando, todo mundo correndo”, diz a garota.

Outra mensagem de voz, do que parece ser de outro aluno, revela que, possivelmente, o porteiro e uma professora de Educação Física capturaram o menino que atacou a vítima. “Eles (porteiro e professora) levaram para a direção e esperaram a polícia chegar”, diz.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para as policias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.