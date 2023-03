PF abre inquérito para investigar suposto ataque ao IFPA

A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar a suspeita de ataque que teria sido planejada contra o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), no bairro do Marco, em Belém. Policiais federais estiveram no local, nesta sexta-feira (31), iniciando as diligências preliminares.

VEJA MAIS

O caso veio à tona no Twitter, por meio de um perfil anônimo chamado “Nigan 444”. Apesar da conta não ser mais encontrada na rede social, os internautas conseguiram tirar prints e salvar os vídeos publicados pelo suspeito.

Em uma das postagens, o usuário publicou fotos de facas, uma suposta arma de fogo e coquetel molotov que seriam usados em um atentado contra o IFPA nesta sexta-feira (31). "Já 'tava' esperando por muito tempo esse momento, é amanhã, vou acabar com aquele presídio que chamo de IFPA. Já estou com um arsenal bom, vou queimar toda aquela escola, espero que eu consiga muitas 'kills' (mortes)”, diz a publicação da conta anônima.

Um vídeo que circula em aplicativos de mensagem mostra uma mão segurando uma arma na direção de outra: "Qual foi ‘tropa’ do IFPA? Está tudo seguro aí, 'tá' ligado", diz a voz na filmagem.

Diante da ameaça, o IFPA suspendeu as aulas, “a Habilitação de Matrícula dos aprovados no Processo Seletivo Unificado (PSU) e a Manifestação de Interesse às vagas remanescentes”, para “manter a segurança e preservar a integridade física dos candidatos ao PSU2023 e de estudantes e servidores da instituição”. Além da PC, o Instituto disse que acionou a Polícia Civil para que tome “as devidas providências sejam tomadas, em prol da segurança do corpo estudantil e dos profissionais de educação que ali atuam”.

Escola particular de Belém sob ameaça de massacre

Uma suposta ameaça a uma escola particular do Tapanã, em Belém, está sendo investigada pela polícia. O caso ocorreu na quarta-feira (29) e foi confirmado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Mensagens foram compartilhadas dizendo que o plano de ataque ao colégio teria surgido na tarde desta terça-feira (28) e chegado ao conhecimento da direção do colégio no mesmo dia.

Conversas entre dois jovens foram compartilhadas nas redes sociais. As imagens mostram dois adolescentes conversando, onde um tenta alertar o outro e, também, a direção do colégio sobre o possível massacre. “Estou tentando ajudar”, diz um internauta. “Tem foto desse moleque?”, questiona o jovem. “Eu estava nisso (intenção de ataque), mas eu não quero ver o mau”, diz. O adolescente que, supostamente, seria um dos envolvidos por trás do ataque, também relata a falha de alguns planejamentos no possível ataque.

Ameaça de ataque contra escola estadual de Santarém

Parecido coomo aconteceu com o IFPA, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Nossa Senhora Aparecida também foi vítima de ameaça de atentado, em Santarém, oeste do Estado. O caso ocorreu na quuarta-feira (29).

A conta desconhecida, que também já foi desativada, chamada de “desconhecidostm”, publicou foto de duas pistolas, de modelos diferentes, sendo que uma delas estava municiada. O usuário anunciava massacre contra estudantes do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio previsto para ocorrer no próximo sábado (1º), quando a instituição estará em aula.

Nas postagens excluídas, o autor se dizia aluno da escola foco ataque e afirmava ter sido vítima de racismo. A direção da escola se defendeu dizendo ser contra qualquer tipo de preconceito e alegou que procurou a polícia.