Após aluno esfaqueado em Icoaraci, outras instituições educacionais de Belém recebem ameaças

O Instituto Federal do Pará (IFPA), localizado no bairro do Marco, e a Escola Estadual de Ensino Fundamental Santo Afonso, no bairro do Telégrafo, receberam ameaças de ataques nas redes sociais. Na tarde de quinta-feira (30), um estudante de 17 anos esfaqueou outro na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Palmira Gabriel. Em razão dos riscos, um comunicado atribuído à direção do IFPA suspende as atividades na unidade escolar nesta sexta-feira (31).

No Twitter, um perfil identificado como Nigan 444, publicou fotos de facas, uma suposta arma de fogo e coquetel molotov que seriam usados em um atentado contra o IFPA nesta sexta-feira (31). "Já 'tava' esperando por muito tempo esse momento, é amanhã, vou acabar com aquele presídio que chamo de IFPA. Já estou com um arsenal bom, vou queimar toda aquela escola, espero que eu consiga muitas 'kills' (mortes)”, diz a publicação da conta anônima, que já foi desativada. Um vídeo que circula em aplicativos de mensagem mostra uma mão segurando uma arma na direção de outra: "Qual foi ‘tropa’ do IFPA? Está tudo seguro aí, 'tá' ligado", diz a voz.

Após as ameaças, estudantes e pais relatam que passou a circular, ainda na noite de quinta (30), um comunicado atribuído à direção-geral do IFPA suspendendo as atividades nesta sexta-feira (31): "Prezados servidores, colaboradores, alunos e comunidade em geral. Por questões de segurança, visando resguardar a integridade da comunidade acadêmica e das pessoas que frequentam as dependências do IFPA/Campus Belém, informamos sobre a suspensão das atividades neste dia 31/03/2023”. A Redação Integrada de O Liberal confirmou a veracidade da nota junto ao instituto.

Já no caso da Escola Estadual de Ensino Fundamental Santo Afonso, no bairro do Telégrafo, um perfil no TikTok chamado “Massacre Santo Afonso” anunciou o ataque para a próxima quarta-feira (5). A conta também foi inativada na rede social. "Mãezinhas e comunidade, vamos ficar atentos a isso. Deus proteja nossas crianças. O mal existe e não pagamos para ver”, alerta uma mensagem que circula na web. A Redação Integrada de O Liberal solicitou informações à Secretaria de Estado de Educação (Seduc) de quais serão as providências adotadas nesse caso.

Ataque em escola de Icoaraci

As ameaças contra as instituições educacionais de Belém apareceram no mesmo dia em que um estudante de 17 anos esfaqueou outro na Escola Estadual Professora Palmira Gabriel, localizada na avenida Augusto Montenegro, em Icoaraci. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida na região do abdômen e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O autor da agressão foi apreendido e encaminhado à Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data). Ele estaria equipado com outros materiais com os quais, supostamente, planejava atacar mais pessoas e tirar a própria vida. Na mochila dele, além da faca usada no ataque, teriam sido encontrados uma machadinha, estilete, cortador de unha, luva, dentre outros materiais, como informou uma fonte da polícia à reportagem de O Liberal.