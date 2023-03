Alunos da Palmira Gabriel fazem ato na Augusto Montenegro após ataque que deixou estudante ferido

Estudante da escola estadual Palmira Gabriel — onde um aluno foi esfaqueado nesta quinta-feira (31) —, em Belém, fizeram um ato que interditou a avenida Augusto Montenegro, no sentido Icoaraci. A ato tem a ver com a violência escolar e as ameaças de ataques a escolem que vêm preocupando as comunidades escolares por todo o Pará. A Polícia Militar foi acionada para acompanhar a manifestação.

A Redação Integrada de O Liberal está indo ao local para saber mais detalhes sobre a manifestação.