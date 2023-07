Sargento da PM é morto a facadas em Santarém; esposa é presa como suspeita dos golpes

O 3º sargento da Polícia Militar Márcio Anderson Vinhote Silva, 42 anos, lotado no Comando de Policiamento Regional (CPR-I), foi morto a golpes de faca, na madrugada desta quarta-feira (26), no bairro Mapiri, em Santarém, no oeste do Pará. A principal suspeita de desferir os golpes no militar é a esposa, Daniele Siqueira, 36. Ela foi presa em flagrante por homicídio. As informações foram confirmadas pela polícia militar de Santarém, que informou que existe a suspeita de que os golpes tenham sido desferidos em legítima defesa.

Militares do 3º Batalhão foram acionados pelo Núcleo Integrado de Operação (Niop) para que fossem atender uma ocorrência envolvendo disparo de arma de fogo na rua Acacia Dourada e de que Vinhote estava ferido no local. Ao chegarem, o sargento já havia sido levado para o Hospital Municipal de Santarém (HMS) por vizinhos e a esposa Daniele. Na calçada da casa de Márcio, a PM encontrou uma pistola, que pertencia a Márcio.

A princípio, o caso, segundo a PM, se tratava de uma violência doméstica. Informações preliminares apontam que o esfaqueamento teria ocorrido após uma discussão entre o sargento e a suspeita, na casa deles, em Santarém. Ainda não há informação oficial sobre a causa da discussão. De acordo com a polícia, vizinhos contaram que teriam ouvido disparos de arma de fogo, durante a discussão do casal. O sargento Vinhote recebeu ao menos quatro golpes no peito. No imóvel do casal havia, somente Daniele, a vítima e o filho deles, de 13 anos, que presenciou o ocorrido.

Os policiais se dirigiram até a unidade hospitalar, onde foram comunicados pela equipe médica de que o estado de saúde de Vinhote era gravíssimo. No HMS, a esposa do militar confessou o crime. Após receber atendimento dos profissionais de saúde, ela foi levada à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, por volta das 5h, mas lá optou por ficar em silêncio. O policial Márcio Anderson morreu momentos após a suspeita ir para a unidade policial.

Por nota a PC, confirmou que Daniele foi preso por homicídio e que ela está à disposição da Justiça. "A Polícia Civil informa que uma mulher de 36 anos (Daniele) foi presa em flagrante pelo crime de homicídio praticado contra o marido de 43 anos (sargento Vinhote), em Santarém. A suspeita está à disposição da Justiça.