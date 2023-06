PC investiga morte de policial militar da reserva em Cametá

A Polícia Civil investiga a morte de um policial militar da reserva, identificado como João José Pinto Neto, de 57 anos. Ele foi encontrado morto, nesta segunda-feira (19), dentro de casa, localizada perto da rodovia estadual PA-151 e do rio Meruú, em Cametá, no nordeste do Pará. A vítima, segundo a PM, apresentava perfurações de arma de fogo pelo corpo. João foi achado pelas autoridades policiais apenas de bermuda dentro da residência.

Em um cômodo do imóvel, os militares que atenderam a ocorrência encontraram cartuchos de arma de fogo, além de buracos na parede da casa que, possivelmente, podem ter sido feitos por tiros. Até o momento, as dinâmicas e motivações do crime permanecem um mistério. Por meio de nota, a PC informou que diligências são realizadas para coletar informações sobre o crime.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PM e aguarda retorno.