Polícia prende suspeito de comemorar morte de PM vítima de acidente na Augusto Montenegro

Anderson de Jesus Corrêa Sales foi preso, em flagrante, nesta quarta-feira (10), após fazer um comentário nas redes sociais comemorando a morte do policial militar José Pedro Sales de Souza, 35 anos, vítima de um acidente de trânsito, pela manhã, na avenida Augusto Montenegro, no distrito de Icoaraci, em Belém. O rapaz foi localizado no bairro da Brasília, em Outeiro.

De acordo com o relatório policial, em um vídeo que mostrava o policial caído ao chão já sem vida, Anderson teria comentado: “Menos um safado”. Segundo a polícia, a partir disso, foram realizadas diligências para tentar identificar e localizar o autor do comentário.

As buscas culminaram com a prisão do rapaz, morador de Outeiro. Os policiais foram até a casa do suspeito, onde apreenderam uma motocicleta com chassi perfurado e com placa adulterada. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis ao flagrante.