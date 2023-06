PM afasta militares flagrados em suposta prostituição dentro de viatura da corporação em Bragança

A Polícia Militar do Pará informou, na tarde desta terça-feira (27), por meio de nota, que os militares flagrados em uma suposta prostituição dentro de uma viatura da corporação foram afastados do serviço operacional. O caso em questão, ocorreu na noite do último sábado (24), na cidade de Bragança, nordeste do estado, enquanto os agentes, que ainda não foram identificados, estavam no turno de trabalho. Um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado para investigar o caso.

“A Polícia Militar informa que um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado e que os militares envolvidos no caso estão afastados do serviço operacional”, diz o comunicado da PM.

Um áudio, que circula nas redes sociais, atribuído a um policial militar, diz que o caso, na verdade, não teria nada relacionado com prostituição dentro do veículo oficial. Apenas uma mulher, que supostamente, teve o celular furtado. Ela e amiga teriam ido atrás da viatura para tentar localizar o aparelho. Assim que conseguiram encontrar o celular, conforme consta no áudio, elas teriam abraçado e agradecido os militares pelo trabalho.

“A situação aí do vídeo foi a seguinte, o pessoal fuxiqueiro e a moleca (mulher vista na viatura da PM) estava chapada. Ela disse que tinham roubado o celular dela. Aí ela veio na GU (guarnição) junto com uma amiga e queria ir para a delegacia, fazer uma ocorrência. Eu disse: ‘então me dê aqui que eu vou rastrear o aplicativo’. Foi quando a colega conseguiu ligar e estava (o celular) com o segurança da boate. Ela saiu muito da viatura. Abraçou o sargento, abraçou o motorista e foram pegar o celular. Ainda fiz o BAPM (Boletim de Atendimento Policial Militar)”, diz o suposto militar.

O vídeo

A gravação mostra a viatura parada com o giroflex desligado, na esquina de uma farmácia. Um casal está do lado de fora do veículo. Uma mulher conversa com um policial que estava no banco do passageiro do veículo oficial. Segundos depois, uma das portas traseiras se abre.

Uma outra mulher entra em cena. Ela desce da viatura e dá um beijo no policial que estava na parte da frente do veículo. Após isso, a mulher que estava conversando anteriormente com ele também o beija. Enquanto isso, a outra mulher vista descendo do banco traseiro da viatura se dirige até o motorista.

A gravação não deixa claro se ela também beijou o policial condutor do veículo. Na sequência, as duas mulheres e o homem que as acompanhava deixaram o local. A gravação se encerra e as pessoas que filmaram o ocorrido ficam espantadas. “Meu Senhor!”, disseram espantadas com o que viram.