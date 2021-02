Mulher é presa suspeita de oferecer as filhas entre 11 e 13 anos para prostituição

Uma mãe foi presa suspeita de oferecer as próprias filhas, com idades entre 11 e 13 anos, para encontros onde as adolescentes iam acompanhadas da irmã mais nova, que era obrigada a assistir os atos de abuso sexual para que "aprendesse como fazer".

A mulher foi presa nesta segunda-feira (22), na cidade de São Gonçalo do Amarante (RN). Ela está entre os investigados da Operação 227, do Ministério Público estadual.

De acordo com o MP, a suspeita faz parte de um esquema de exploração sexual infantojuvenil na cidade que fica na região metropolitana de Natal.

Além da mulher, a operação prendeu duas pessoas, e apreendeu um adolescente. Eles encabeçavam o negócio que violentava crianças entre 11 e 13 anos.

O Ministério Público, por meio de nota, explicou que a mãe levou as filhas para os encontros, geralmente em um motel. No local, as crianças eram obrigadas a ingerir bebidas alcoólicas e a serem abusadas sexualmente. Tudo acontecia com o consentimento da mãe.

O MP também informou que a investigação chegou até o grupo após uma denúncia anônima. O órgão explicou que o processo é sigiloso. Ainda de acordo com o MP, como a investigação ainda está sendo realizada, não é possível disponibilizar mais informações.