Policial é preso por estupro de vulnerável, prostituição e exploração sexual

No Distrito Federal, nesta quinta-feira (22), um policial penal foi preso sob suspeita do crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 13 anos. Ele também é investigado por promover exploração sexual e prostituição.

A investigação está sendo conduzida pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) II, que apurou uma possível prática de exploração sexual contra duas meninas de 16 e 13 anos.

Os fatos teriam ocorrido entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2023. As vítimas teriam sido levadas pelo homem a uma casa onde, supostamente, ele morava. Com a menor de 13 anos, ele teria pago valores em dinheiro para que ela praticasse atos sexuais com ele. A ação teria sido feita sob ameaça.

Segundo informações iniciais, a jovem de 16 anos já tinha um contato com o policial e ele teria pedido a ela para que a menina de 13 fosse levada à casa dele. A autoridade investigativa alega que a criança não sabia quais eram as intenções do agressor.

Ele teria oferecido dinheiro e um cigarro eletrônico a elas, após realizar o estupro com as duas. O policial ainda, no contexto informado, ofertou bebidas alcoólicas às menores.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape) ainda não se posicionou oficialmente.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor web em Oliberal.com, Felipe Saraiva)