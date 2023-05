Vinte pessoas são presas no Pará em operação contra exploração sexual de crianças e adolesentes

Durante 17 dias (2 a 18 de maio), o Pará foi um dos estados onde ocorreu a operação nacional "Caminhos Seguros", promovida pelo Ministério da Justiça em conjunto com os governos estaduais e municípios. A ação focava em crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Levantamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) aponta que 20 pessoas foram presas ao longo das abordagens ocorridas nos 286 pontos de vulnerabilidade mapeados no território paraense.

O titular da Segup, Ualame Machado, destaca o trabalho conjunto das forças de segurança do estado e do Governo Federal, chegando a todas as regiões do Pará.

“O trabalho realizado pelos órgãos se fez importante para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes uma vez que a troca de informações entre as agências possibilitou uma grande produtividade. Somou a este trabalho as orientações ofertadas pela equipe da Segup com informativos sobre os meios de comunicação para denúncia, pois é necessária a participação da sociedade de modo geral neste combate”, finalizou.

Coordenada pelo Governo Federal, a "Caminhos Seguros" no Pará teve como alvo postos de combustíveis, bares, casas de show e estabelecimentos comerciais, para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuou como líder situacional da operação, com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito, Polícia Científica, guardas municipais, conselhos tutelares e juizados.

Confira os números da operação

Foram instaurados 228 inquéritos policiais, cumpridos 12 mandados de prisão, cinco mandados de busca e apreensão e instaurados quatro autos de prisão. Dois adolescentes foram apreendidos e encaminhados para atendimentos especializados. Foram registrados 233 boletins de ocorrência, realizados 50 pontos de bloqueio e fiscalizados 319 bares.

Ainda durante as ações, foram empregados 133 motos e viaturas e cerca de 750 agentes em todo o Estado. Ao todo foram abordadas 2.244 pessoas, 545 veículos e 568 motocicletas. Foram apreendidas duas armas de fogo, 22 munições e 10 veículos recuperados.