Segup fiscaliza bares e casas de show para combater à exploração sexual de crianças e adolescentes

Casas de show, bares, postos de combustíveis e estabelecimentos comerciais, localizados na Região Metropolitana de Belém e no Estado, foram alvos da operação “Caminhos Seguros”, coordenada pelo Governo Federal, neste final de semana. No Pará, quem assume a fiscalização e o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes é a Segurança Pública Estadual (Segup).

O balanço da operação ainda não foi informado. Mas foram mapeados 286 pontos de vulnerabilidade à exploração sexual infanto-juvenil em rodovias federais, estaduais e centros urbanos situados em todo o Pará. Eles serão fiscalizados de forma “ostensiva, repressiva e preventiva”, garante os agentes.

Para isso, Polícia Rodoviária Federal (PRF) com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito, Polícia Científica, guardas municipais, conselhos tutelares e juizados para agirem unidos na missão.

Na Região Metropolitana de Belém, foi organizadas três frentes de fiscalização. As equipes se concentraram na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), Mercado de São Brás e na sede do Centro de Operações do Corpo de Bombeiros, na BR-316.

Já no interior do Estado, a operação ocorreu com a coordenação dos Comitês Integrados de Segurança Pública e Defesa Social (CISPEDS).

Para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Luciano de Oliveira, os órgãos do sistema de segurança farão a repressão, atuando de forma integrada.

“A partir dos dados que o Ministério da Justiça, houve a necessidade dessa operação em âmbito nacional e no Pará ela acontece em todas as regiões de integração com o apoio dos órgãos do sistema de segurança pública. Para isso, será desencadeada uma ação de repressão, prevenção e de educação nos pontos já levantados com o intuito de resguardar as nossas crianças e adolescentes e combater a prática de exploração sexual”, disse o secretário

A Segup, por meio da Diretoria de Políticas de Segurança Pública e Prevenção Social (DPS), também tem trabalhado na distribuição de material gráfico destacando o combate à exploração sexual e as formas de violência.

Saiba como denunciar:

Um dos principais canais de denúncia é a central 190 e o Disque-Denúncia 181.