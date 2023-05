Adolescente grava o próprio estupro e expõe esquema de exploração sexual de menores em Manaus

Uma adolescente de 15 anos conseguiu ajudar a colocar um fim ao ciclo de abusos do qual era vítima depois de gravar o próprio estupro e revelar um esquema de exploração sexual comandada um empresário alemão que atuava no Amazonas.

A jovem revelou que começou a sofrer violência sexual aos 6 anos pelo alemão Wolfgang Brog, de 75 anos."Eu tinha 6 anos quando ele começou a passar a mão em mim e me abusar. Ele passava a mão em mim quando eu estava dormindo. Ficava com medo", disse a vítima.

Com a mãe presa e o pai já falecido, ela morou com a tia paterna até os 5 anos. Mas quando a mãe foi solta, elas voltaram a viver juntas e foi, então, que o ciclo de abusos começou. De acordo com a polícia, a mãe, a tia materna e Wolfgang agiam juntos na exploração da menor. "Ela (a mãe) enxergou a possibilidade de ganhar dinheiro com a filha com a exploração sexual da adolescente" disse a delegada Joyce Coelho.

Após a denúncia, a vítima acabou revelando à polícia um esquema muito maior envolvendo prostituição de crianças e adolescentes. A investigação apontou que o alemão usava os rios da região para transportar outras menores de idade até a pousada Cheiro de Mato, que fica em uma região de mata de Manaus, a cerca de 120 quilômetros da cidade, no meio da floresta amazônica.

De acordo com as investigações, as menores eram oferecidas aos hóspedes. "Ele tinha uma embarcação privada, só para esse transporte", disse a delegada.

Na última semana, a polícia encontrou outra vítima de Wolfgang. Hoje com 31 anos, a mulher afirma que também foi estuprada quando tinha 12 anos. Segundo os investigadores, a irmã dela também foi estuprada aos 11 anos.

As investigações apontam que o empresário alemão era o principal abusador da adolescente de 15 anos que fez a denúncia. Ele era casado com a tia materna da menina.

A própria adolescente de 15 anos gravou um vídeo onde aparece sendo estuprada pelo alemão. Ela era obrigada a usar correntes e algemas. "Ele mandava vestir saia, salto alto e algema. Ele botava em mim. Às vezes ficava até dolorido na minha mão, ficava com marca da algema", relata a jovem, que está entre os quase 203 mil casos de violência sexual registrados contra crianças e adolescentes de 2015 a 2021.

O vídeo serviu como prova para o início das investigações da polícia e, no fim de março, com a ajuda de uma tia paterna, a menina denunciou os abusos. "A prova que ela fez do dia do encontro é uma prova irrefutável. Ela mesmo gravou esse vídeo, do momento em que ela estava sendo abusada sexualmente por ele. Utilizando inclusive a fantasia que ela diz que era um dos fetiches dele. E ele ofereceu bastante dinheiro para que elas destruíssem essa mídia, que acabou chegando ao conhecimento da autoridade policial", explicou a delegada.

A mãe chegou a ser presa, mas foi solta pela Justiça na audiência de custódia. Na última quinta-feira (18), ela voltou a ser presa. Já Wolfgang Brug conseguiu fugir para a Alemanha no início de abril. No Brasil ele é considerado foragido e pode ser preso caso volte ao país.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).