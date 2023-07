Homem invade casa de soldado da PM, é baleado e morre após ser socorrido em Santarém

Everson dos Santos Araújo, 22 anos, morreu, na tarde desta terça-feira (18), após, supostamente, invadir a casa de um soldado da Polícia Militar, localizada na Estrada do Diamantino, bairro Mararu, em Santarém, oeste do Pará. Segundo o relato da PM sobre a ocorrência, o suspeito foi baleado no abdômen e estava com dinheiro e um simulacro.

Militares do 35º Batalhão foram acionados ao caso, por volta das 16h45, pelo Núcleo Integrado de Operação (Niop) de que um militar, identificado apenas como Murillo, que estava de folga, estaria solicitando apoio após indivíduos estarem adentrando a residência dele, conforme consta no relatório da Polícia Militar. Ao chegar no local, a PM localizou Everson jogado no chão da casa, em uma área próxima da garagem.

Os militares pediram ajuda do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer o suspeito. Everson ainda apresentava sinais de saúde assim que os profissionais de saúde apareceram. Ele foi levado ao Pronto Socorro Municipal, mas não resistiu aos ferimentos após passar por um cirurgia.

Os materiais que estavam com o suspeito foram apreendidos e levados à Delegacia de Santarém, onde o policial militar envolvido no caso prestou depoimento e se apresentou espontaneamente. Everson dos Santos Araújo tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas, segundo a polícia, deveria estar em prisão domiciliar quando cometeu o crime.

De acordo com a polícia, o PM alegou que mandou Everson largar a arma que tinha em mãos, mas o pedido não foi obedecido. O soldado contou que o suspeito ainda tentou entrar em luta corporal com ele. Foi quando o policial atirou três vezes contra Everson em legítima defesa, conforme diz relatório militar.