Passageiro morre e motorista de veículo utilitário fica gravemente ferido após colisão em Santarém

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido, na madrugada desta quinta-feira (24), após a colisão entre dois carros no cruzamento das avenidas Marechal Rondon e Barão do Rio Branco, no bairro Santa Clara, em Santarém, no oeste do Pará. André Mendonça Florentino, 43 anos, foi a vítima que não resistiu aos ferimentos e morreu enquanto recebia atendimento médico no Pronto Socorro Municipal (PSM). De acordo com as autoridades médicas e policiais que atenderam a ocorrência, o homem era passageiro do veículo utilitário que avançou a preferencial e colidiu violentamente com um táxi.

O homem gravemente ferido foi identificado como Portielle Soares Campos, que seria motorista do veículo utilitário. Ele foi soco​rrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e levado ao PSM, onde segue internado em estado grave.

O condutor do táxi, Heitor Nazareno Dias Gomes, não ficou ferido e permaneceu no local do acidente até a chegada da polícia. Ele foi conduzido para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde prestou depoimento ao delegado plantonista, e também foi submetido ao exame de alcoolemia.

De acordo com informações de testemunhas, André e Portielle, naturais de Minas Gerais, estariam com sinais de embriaguez. Os dois estavam na cidade a serviço de uma empresa do ramo de bilhar.