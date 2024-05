Acidente com ônibus do IFPA: vítimas são homenageadas em Castanhal

As quatro vítimas mortas no acidente envolvendo o ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA), que colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no último domingo (26), estão recebendo homenagens nesta segunda-feira (27), no auditório da instituição, em Castanhal, onde ocorre o velório do motorista do coletivo, Edinaldo de Jesus Ferreira Meireles, 57 anos.

Um pequeno mural com fotos foi colocado no espaço, como forma de homenagear, também, as outras três vítimas da tragédia: as professoras Suany Couto Teixeira Nunes (campus Castanhal) e Amanda Cristiani da Silva Costa (campus Vigia) e do estudante Paulo Vinícius da Silva Borges (Campus Vigia).

VEJA MAIS

O acidente ocorreu na tarde de domingo (26). O ônibus transportava servidores e alunos do IFPA de Castanhal e Vigia para Tucuruí, onde seriam realizados os Jogos dos Institutos Federais (JIF 2024). O veículo, com 40 pessoas, colidiu com a estrutura da hidrelétrica em circunstâncias que ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Pará. Quatro pessoas morreram na hora e 11 permanecem internadas no Hospital Regional de Tucuruí. Vinte e cinco passageiros já receberam alta.