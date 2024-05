Acidente com ônibus do IFPA em Tucuruí: sobreviventes relatam à PC problemas no freio do automóvel

Sobreviventes da colisão do ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA) com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no sudeste do Pará, registrada no último domingo (26), relataram à polícia que o automóvel apresentou problemas no freio antes da tragédia acontecer. O sinistro com o veículo, que transportava 40 passageiros para os Jogos dos Institutos Federais (JIF 2024), resultou na morte de um aluno e três servidores da instituição. A Polícia Civil investiga o caso.

Em um dos relatos à PC, um adolescente de 15 anos contou que deixou Vigia, nordeste do Estado, na madrugada de domingo (26), com destino a Santa Isabel do Pará, onde embarcou no ônibus.

O jovem contou que, durante a viagem, o motorista apresentava dificuldades em “acionar os freios”, principalmente quando o automóvel se aproximava de lombada, momentos em que “passava em velocidades acima do ideal”. A primeira falha teria acontecido em Moju, assim que o ônibus pulou uma lombada. Os demais passageiros, conforme o relato do estudante, teriam percebido o suposto problema no sistema de frenagem.

Os viajantes pararam para se hidratar, assim que se aproximaram da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Depois disso, o ônibus seguiu viagem e teria pulado uma lombada uns metros à frente. Os passageiros teriam pedido ao motorista que reduzisse a velocidade ao passar nas lombadas.

Em um declive, o ônibus saltou uma segunda lombada na sequência. O jovem alegou às autoridades que, naquele momento, percebeu a possibilidade de um acidente e, por isso, decidiu se abrigar atrás de uma poltrona. Ele disse que se lembra dos gritos e de ajudar algumas pessoas a saírem do ônibus.

Um outro garoto de 16 anos também afirmou que o veículo apresentava problemas nos freios. Depois que a colisão aconteceu, ele ficou "atordoado até a chegada do Samu" (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que o socorreu e levou para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).