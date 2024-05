Acidente com ônibus do IFPA: corpo de motorista chega a Castanhal para ser velado

O corpo do motorista Edinaldo de Jesus Ferreira Meireles, 57 anos, chegou a Castanhal por volta das 22h15 desta segunda-feira (27). O velório ocorre no auditório do Instituto Federal do Pará (IFPA). Familiares e amigos do “seu” Meireles, como era conhecido, participam​ da cerimônia de despedida. Eles não quiseram falar com a imprensa.

Edinaldo é uma das vítimas do acidente envolvendo o ônibus do IFPA, que colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, na tarde de domingo (26/5). Outras três pessoas morreram.

Após o velório na sede do IFPA Castanhal, o corpo de Edinaldo será levado até a casa dele, no bairro do Milagre, onde continuará sendo velado. O enterro do motorista está marcado para esta terça-feira (28), na cidade de Inhangapi, nordeste paraense, onde ele nasceu.