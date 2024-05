Acidente com ônibus do IFPA em Tucuruí: motorista pode ter pedido controle do automóvel, diz CTTUC

O motorista do ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA), que colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no sudeste do Pará, no último domingo (26/5), pode ter perdido o controle do automóvel. É o que diz Sandoval Lopes Filho, superintendente da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Tucuruí (CTTUC).

“O que a gente acredita é que o motorista deveria entrar na rotatória e depois seguir para o túnel, mas ele deve ter perdido o controle do ônibus na descida e passou direto, batendo no muro das eclusas da hidrelétrica”, contou.