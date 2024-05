Acidente com ônibus do IFPA: ‘Defensora da causa animal’, diz OAB sobre servidora em estado grave

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PA), subseção Castanhal, Brandon Piedade, conversou na tarde desta segunda-feira (27/5) com a reportagem do Grupo Liberal e comentou o estado de saúde da servidora do Instituto Federal do Pará (IFPA), Walkelly Oliveira, 40 anos. Ela é uma das passageiras do ônibus da instituição, que colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no último domingo (26/5).

Walkelly, que também é advogada e presidente da Comissão de Defesa e Direito dos Animais da OAB/PA, subseção Castanhal, sofreu traumatismo craniano e teve fratura exposta em uma das pernas. A servidora está internada no Hospital Regional de Tucuruí.

Brandon definiu que Walkelly é uma pessoa muito querida entre os colegas de trabalho e uma "defensora árdua da causa animal".

“Nós recebemos a informação do acidente ontem pela parte da tarde. A gente ficou bem preocupado, devido à gravidade do acidente. Entrei em contato com o doutor Iriel, presidente da OAB de Tucuruí, para que ele passasse in​formações de como ela estava, porque a gente tentava ligar para o celular dela e não conseguia. Ficamos bastante preocupados. Graças a alguns colegas de Tucuruí, conseguimos a infeliz informação de que ela estava em estado grave. Desde então, a gente tentou entrar em contato com a família dela para poder acalmá-los e também poder dar o suporte que fosse preciso. Mobilizamos os colegas da OAB, daqui de Castanhal. Ela é muito querida. É uma defensora árdua da causa animal”, disse Brandon Piedade.

“Para a gente é uma notícia muito triste, muito triste já começar a semana com essa situação dela, infelizmente ela está em estado grave, mas a gente já pediu para os amigos, familiares, todo mundo para a gente se unir. Força e oração para que ela consiga se estabilizar, para que ela consiga ter o melhor tratamento, para logo logo estar com a gente fazendo o que ela mais gosta, que é defender a casa animal, sorrir, brincar com a gente, porque essa é a doutora Walkelly que todos nós conhecemos”, desejou.