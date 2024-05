IFPA dá suporte com ônibus e psicóloga para pais de estudantes que viajam para Tucuruí

Um ônibus com 17 pais de alunos e uma psicóloga saiu por volta das 10h, desta segunda (27), do campus do Instituto Federal do Pará – IFPA, região nordeste do estado, para o município de Tucuruí. O ônibus foi cedido pela Prefeitura Municipal de Castanhal.

De acordo com a vice reitora da IFPA Castanhal, Regina Jolle, os pais viajam na companhia de duas servidoras da instituição, sendo uma delas psicóloga.

“A reitora Ana Paula Palheta e o diretor do Campus Adebaro Reis estão desde ontem (domingo) para lá (Tucuruí) dando todo o suporte e hoje mais dois servidores que são uma professora e a psicóloga Mônica Celi para dar apoio aos pais durante a viagem e também aos alunos”, disse.

Ainda segundo Regina Jolle, três alunos estão na sala vermelha, mas fora de perigo e uma servidora, a enfermeira Walkely Oliveira, com o estado de saúde mais delicado.

“Os alunos estão bem, porém muito abalados psicologicamente. Apenas Três estão ainda no hospital regional na chamada sala vermelha, mas fora de perigo. Estamos ainda com a nossa servidora Walkely Oliveira em uma situação que inspira cuidados”, observou a vice reitora da IFPA Castanhal.

O acidente

Estavam no ônibus 40 pessoas, sendo 26 estudantes e três servidores do campus da IFPA Castanhal. De acordo com a assessoria de comunicação da IFPA 19 vítimas continuam internadas para receberem os devidos cuidados médicos após o acidente. Destes, dois são servidores e 17 são estudantes. Além disso, uma professora está em estado grave, mas ainda não há detalhes sobre a vítima.

O veículo, que transportava alunos e servidores para a cidade de Tucuruí, no sudeste do estado, colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades policiais.