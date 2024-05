UFPA declara solidariedade após acidente com ônibus do IFPA em Tucuruí

A Universidade Federal do Pará (UFPA) declara solidariedade aos familiares e amigos das vítimas do acidente envolvendo o ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA) de Vigia e Castanhal, na cidade de Tucuruí. Em nota divulgada nesta segunda-feira (27), a Instituição federal lamentou as mortes de servidores e aluno e também se colocou à disposição para dar o apoio necessário.

Veja a nota na íntegra:

"A Universidade Federal do Pará (UFPA) expressa as mais sinceras condolências às(aos) familiares e amigas(os) das(os) servidoras(es) e estudantes do Instituto Federal do Pará (IFPA) vítimas de um grave acidente ocorrido na tarde deste domingo, 26 de maio, no município de Tucuruí. Ao IFPA, manifestamos a solidariedade de toda a comunidade da UFPA e colocamos a instituição à disposição para todo o apoio possível neste momento de dor."

Acidente

Quatro pessoas morreram em um grave acidente envolvendo o ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA), dos campi Castanhal e Vigia, na tarde de domingo (26). O veículo, que transportava 40 pessoas, entre alunos e servidores, seguia para a cidade de Tucuruí, no sudeste do Pará, quando colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades policiais.

As vítimas que morreram foram identificadas como ​a professora Amanda Cristiane da Silva Costa, de Vigia; o motorista Edinaldo Meireles, de Castanhal; a servidora Suany Couto Teixeira Nunes, de Castanhal; e um aluno, de aproximadamente 16 anos, identificado como Paulo Vinícius da Silva Borges, de Vigia.