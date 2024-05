Familiares e amigos buscam informações sobre acidente com ônibus do IFPA em Tucuruí

Por volta das 22h deste domingo (26), servidores, familiares e amigos das vítimas do acidente envolvendo um ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA), em Tucuruí, buscavam informações sobre o ocorrido, em frente à sede da instituição em Castanhal, nordeste paraense. O veículo, que transportava alunos e servidores dos campi Castanhal e Vigia, colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no momento em que descia uma ribanceira. Quatro pessoas morreram.

A professora Márcia Brito, diretora de Ensino do IFPA Castanhal, relatou a situação: “Primeiro a gente está verificando como é que está a situação individual de cada estudante lá [em Tucuruí]. O ônibus ia levando pessoas daqui do campus Castanhal e do campus Vigia. Daqui do campus Castanhal faleceram dois servidores: a professora Suany e o nosso motorista, Edinaldo Meireles”. Ela confirmou que havia 26 alunos de Castanhal no ônibus.

“Do campus Vigia, morreu a professora Amanda e um aluno”, acrescentou Márcia Brito. Ela também mencionou que os alunos a bordo eram de diversos cursos, incluindo Informática e Agropecuária. A diretora explicou que o instituto está​ coletando informações sobre o estado de saúde dos estudantes para informar aos pais. “Alguns pais já foram para lá por conta própria ver os seus filhos, e estamos tentando conseguir um ônibus para os pais que queiram ir lá”, disse.

Luan Belém, estudante de Agronomia do IFPA Castanhal, estava na sede do instituto visivelmente abalado. Ele conhecia a professora Suany e tinha amigos no ônibus, além de um primo. “No primeiro momento, a gente não tinha a confirmação dos óbitos, mas eu fiquei preocupado com meus amigos e um primo meu que estaria lá. Depois, fiquei triste por causa do motorista e da professora Suany, que eram os dois servidores daqui do campus. Meu primo está bem, só teve ferimentos leves”, relatou Luan, acrescentando que apenas o pai de seu primo se deslocou para Tucuruí em busca do filho.

IFPA emite nota e lamenta mortes

“Um ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA), com servidores e alunos dos campi Castanhal e Vigia, sofreu um acidente com quatro vítimas fatais, um estudante, duas servidoras e o motorista. O veículo estava conduzindo os estudantes e servidores para Tucuruí, para participação na Etapa Estadual dos Jogos dos Institutos Federais (JIF) 2024, quando desceu a ribanceira e colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. A causa do acidente ainda não foi confirmada”, informou o IFPA por meio de nota.

O IFPA também destacou que está prestando todo o suporte necessário às vítimas e seus familiares. “O IFPA se solidariza com as vítimas e está dando todo o suporte necessário, juntamente com a Polícia Militar, a Polícia Civil, Sistema de Saúde e os bombeiros. As vítimas estão sendo encaminhadas para atendimento médico e recebendo a devida assistência. O IFPA está verificando a situação e contatando os pais dos alunos que estavam no ônibus, para informá-los sobre o ocorrido e os encaminhamentos”, diz o comunicado.