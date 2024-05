​IFPA confirma mortes de servidores e aluno em acidente com ônibus da instituição em Tucuruí

O Instituto Federal do Pará (IFPA) confirmou na noite deste domingo (26) a morte de quatro pessoas que estavam no ônibus da instituição na cidade de Tucuruí, no sudeste do Pará. O veículo, que havia partido de Castanhal, transportava alunos das cidades de Castanhal e Vigia, nordeste do estado. Eles iriam participar da Etapa Estadual dos Jogos dos Institutos Federais (JIF) 2024. Durante o trajeto, o ônibus desceu uma ribanceira e colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí.

Segundo informações fornecidas pelo IFPA em nota oficial, entre as vítimas estão um estudante, duas servidoras e o motorista do ônibus. As causas e circunstâncias do acidente ainda estão sob investigação pelas autoridades policiais.

As vítimas foram identificadas como ​a professora Amanda Cristiane da Silva Costa, de Vigia; o motorista Edinaldo Meireles, de Castanhal; a servidora Suany Couto Teixeira Nunes, de Castanhal; e um aluno, de aproximadamente 16 anos, identificado como Paulo Vinícius da Silva Borges, de Vigia.

“Um ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA), com servidores e alunos dos campi Castanhal e Vigia, sofreu um acidente com quatro vítimas fatais, um estudante, duas servidoras e o motorista. O veículo estava conduzindo os estudantes e servidores para Tucuruí, para participação na Etapa Estadual dos Jogos dos Institutos Federais (JIF) 2024, quando desceu a ribanceira e colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. A causa do acidente ainda não foi confirmada”, informou o IFPA por meio de nota.

O IFPA também destacou que está prestando todo o suporte necessário às vítimas e seus familiares. “O IFPA se solidariza com as vítimas e está dando todo o suporte necessário, juntamente com a Polícia Militar, a Polícia Civil, Sistema de Saúde e os bombeiros. As vítimas estão sendo encaminhadas para atendimento médico e recebendo a devida assistência. O IFPA está verificando a situação e contatando os pais dos alunos que estavam no ônibus, para informá-los sobre o ocorrido e os encaminhamentos”, diz o comunicado.