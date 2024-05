Acidente com ônibus do IFPA em Tucuruí: veja o que se sabe até o momento

Quatro pessoas morreram em um grave acidente envolvendo o ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA), dos campi Castanhal e Vigia, na tarde de domingo (26/05). O veículo, que transportava 40 pessoas, entre alunos e servidores, seguia para a cidade de Tucuruí, no sudeste do Pará, quando colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, na PA 263, no trecho da rotatória. A Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente.

Na manhã desta segunda-feira (27/05), os corpos das quatro vítimas que morreram foram liberados. Segundo o IFPA, 19 pessoas ainda estão internadas no Hospital Regional de Tucuruí, sendo 17 alunos e dois servidores. Uma professora está em estado grave devido a um traumatismo craniano e fratura exposta.

Saída de Castanhal

Conforme a Assessoria de Comunicação da IFPA, os estudantes e servidores de Vigia viajaram até Castanhal para encontrar com os demais alunos e professores que também iriam na viagem para Tucuruí. O ônibus saiu de Castanhal às 7h da manhã de domingo (26/05).

Acidente

O acidente ocorreu, conforme o IFPA, às 15h40 da tarde, na PA 263, na rotatória que dá acesso ao túnel da Hidrelétrica de Tucuruí.

Os alunos e professores estavam a caminho da cidade de Tucuruí para participar dos Jogos dos Institutos Federais (JIF 2024), que iniciava nesta semana.

Vítimas

Conforme o IFPA, as vítimas que morreram são: o discente Paulo Vinícius da Silva Borges, de 17 anos, e a servidora Amanda Cristiani da Silva Costa, do Campus Avançado Vigia; e a servidora Suany Couto Teixeira Nunes e do servidor Edinaldo de Jesus Ferreira Meireles, do Campus Castanhal.

Feridos

Os demais estudantes e professores que estavam no veículo não tiveram as identidades reveladas pela instituição ou autoridades policiais. Eles foram socorridos durante toda a tarde do domingo e levados para hospitais da região. O IFPA declarou que 19 pessoas ainda estão internadas no Hospital Regional de Tucuruí, sendo 17 alunos e dois servidores.

Estado grave

A professora do IFPA, Walkelly Oliveira, 40 anos, permanece na unidade hospitalar em estado grave. Walkelly, que também é advogada e presidente da Comissão de Defesa e Direito dos Animais da OAB/PA, subseção Castanhal, sofreu traumatismo craniano e teve fratura exposta em uma das pernas. Os medicos aguardam o estado da vpitima estabilizar para realizar a cirurgia, no Hospital Público Regional de Tucuruí.

Abrigo

Ainda na noite de domingo (26/05), as demais vítimas que não tiveram ferimos graves foram liberadas e ficaram sob os cuidados de servidores e voluntários, no Campus Porto Colombo, do IFPA de Tucuruí.

Reencontro com sobreviventes

Na manhã desta segunda-feira (27/5), pais e mães dos estudantes que estavam no ônibus do IFPA envolvido no acidente irão sair de Castanhal, na Região Metropolitana de Belém (RMB), com destino à cidade de Tucuruí, no sudeste do Pará, local onde ocorreu a tragédia.

Liberação dos Corpos

A Polícia Científica do Pará informou que os quatro corpos foram necropsiados no Núcleo Avançado de Tucuruí, na noite de domingo (26), sendo todos já liberados para a família na manhã de segunda (27).

Suspensão de atividades

Devido ao trágico acidente com o ônibus, na manhã desta segunda-feira (27/05), o IFPA decretou luto oficial de três dias e a suspensão de todas as atividades acadêmicas nos campi no Pará.

Os Jogos dos Institutos Federais (JIF) 2024, do Instituto Federal do Pará (IFPA), também foram cancelados após o acidente.

Investigação

Segundo nota divulgada pelo IFPA nesta segunda-feira (27), o ônibus estava apto para fazer a viagem e havia passado por todas as revisões necessárias para um traslado seguro dos passageiros. O veículo vai passar por uma perícia para averiguar as causas reais do acidente.

A Polícia Civil informou que investiga as circunstâncias do acidente. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e o SAMU socorreram as vítimas.

Solidariedade

Várias autoridades do Estado e instituições declararam solidariedade aos familiares das vítimas no acidente com o ônibus do IFPA. O governador do Pará, Helder Barbalho, usou as redes sociais para lamentar a morte de quatro pessoas que estavam no veículo no domingo (26).

As prefeituras de Vigia e Tucuruí também prestaram condolências, por meio de nota, pelo acidente.

A Prefeitura de Castanhal também se manifest​ou sobre o acidente, informando que “lamenta profundamente o acidente ocorrido em Tucuruí, com alunos do campus IFPA Castanhal".

Nesta segunda-feira, a Universidade Federal do Pará (UFPA) declarou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas do acidente. Em nota, a Instituição lamentou as mortes de servidores e aluno e também se colocou à disposição para dar o apoio necessário. O Sistema Fiepa (Federação das Indústrias do Pará), a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e o comando local de greve da UFPA também divulgaram notas de solidariedade.