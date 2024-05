Acidente com ônibus do IFPA em Tucuruí: veículo que caiu em ribanceira é retirado do local

O ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA), que colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no sudeste do Pará, no último domingo (26/5), foi retirado no final da manhã desta segunda-feira (27/5). O incidente com o veículo, que transportava 40 passageiros, resultou na morte de um aluno e três servidores da instituição.

No domingo, testemunhas que presenciaram o acidente informaram às autoridades de segurança que um veículo teria colidido com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Rapidamente as imagens da tragédia repercutiram nas redes sociais. Devido ao trágico acidente com o ônibus do IFPA de Vigia e Castanhal, na cidade de Tucuruí, a instituição decretou luto oficial de três dias e a suspensão de todas as atividades acadêmicas nos campi no Pará.