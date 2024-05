Acidente com ônibus do IFPA em Tucuruí: após necrópsia, corpos são liberados para as famílias

Os corpos das vítimas do acidente envolvendo um ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA), que colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no último domingo (26/5), foram liberados para seus familiares na desta segunda-feira (27/5). As informações foram confirmadas à reportagem pelas polícias Científica e Civil do Pará. O incidente com o veículo, que transportava 40 passageiros, resultou na morte de um aluno e três servidores da instituição.

No domingo, testemunhas que presenciaram o acidente informaram às autoridades de segurança que um veículo teria colidido com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Rapidamente as imagens da tragédia repercutiram nas redes sociais. Devido ao trágico acidente com o ônibus do IFPA de Vigia e Castanhal, na cidade de Tucuruí, a instituição decretou luto oficial de três dias e a suspensão de todas as atividades acadêmicas nos campi no Pará.

Confira abaixo, na íntegra, as notas divulgadas pelas polícias Científica e Civil do Pará:

PC

“A Polícia Civil do Pará informa que 4 mortes foram confirmadas. Os 4 corpos foram necropsiados na noite de domingo (26), todos foram liberados para as famílias. Outras 25 pessoas deram entrada no Hospital Regional de Tucuruí, sendo que 4 estão em estado grave e 10 receberam alta. Os outros passageiros feridos foram encaminhados para a UPA do município. O ônibus transportava 40 passageiros, entre servidores e alunos do Instituto Federal do Pará (IFPA) de Castanhal e Vigia, que estavam a caminho dos jogos dos Institutos Federais. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente, que aconteceu na PA 263, na rotatória que dá acesso ao túnel da Hidrelétrica de Tucuruí. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e o SAMU socorreram as vítimas”.

PCEPA

“A Polícia Científica do Pará informa que 4 corpos foram necropsiados no Núcleo Avançado de Tucuruí, na noite de domingo (26), sendo todos já liberados para a família na manhã de hoje (27)”.