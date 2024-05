Acidente com ônibus do IFPA: institutos federais do RS e MS se solidarizam com tragédia

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) emitiram nesta segunda-feira (28) nota de pesar e solidariedade pelo acidente com o ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA), que deixou quatro pessoas mortas no último domingo (26), em Tucuruí, no sudeste paraense.

“O Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) recebeu com grande pesar a notícia do falecimento de quatro pessoas do Instituto Federal do Pará (IFPA), incluindo um estudante e três servidores”, diz o comunicado do Conif, compartilhado pelo IFRS.

“Neste momento de irreparável per​da, o Conif se solidariza com familiares e amigos das vítimas, bem como com toda a comunidade acadêmica do IFPA”, finaliza o texto.

Mato Grosso do Sul

Também por meio de um comunicado, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) informou que “neste momento de imensa dor, queremos expressar nossa mais sincera solidariedade às famílias das vítimas, aos amigos, colegas e a todos os envolvidos. Sabemos que palavras não são suficientes para consolar aqueles que perderam entes queridos, mas desejamos que encontrem força e conforto na união e no apoio mútuo”.

“Ressaltamos a importância de se manterem unidos e fortes, e colocamo-nos à disposição para oferecer o apoio necessário neste momento tão difícil. Que a memória dos que partiram seja sempre honrada e que sua dedicação e contribuições ao IFPA nunca sejam esquecidas”, diz o comunicado assinado pela reitora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Elaine Cassiano.