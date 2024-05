Acidente com ônibus do IFPA: motorista que morreu na tragédia faria aniversário na próxima semana

Durante o velório de Edinaldo de Jesus Ferreira Meireles, de 57 anos, mais conhecido como Meireles, os familiares relataram que a vítima faria aniversário na próxima segunda-feira (3/06). O motorista, que era servidor do Instituto Federal do Pará (IFPA), foi uma das pessoas que morreram no acidente em Tucuruí. O funeral ocorreu na manhã desta terça-feira (28/05), em Castanhal.

Um dos maiores lamentos sobre a morte de Meireles é que a vítima faria aniversário na primeira semana do mês de junho. Vários amigos e familiares estiveram no local onde ocorria o velório de Meireles. A esposa da vítima, dona Nilza Maria Magalhães, era casada com o motorista há 28 anos e, abalada, comentou sobre a convivência com a vítima.

“Ele era uma pessoa muito querida pelos alunos e pela comunidade do bairro. Também pelos amigos e parentes. Ele tinha um coração muito bom”, disse a viúva.