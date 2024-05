Acidente com ônibus do IFPA: velório de professora vítima da tragédia é realizado em Santa Izabel

O velório da professora Suany Couto Teixeira Nunes, de 36 anos, uma das vítimas mortas no acidente envolvendo o ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA), em Tucuruí, é velado em Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, na manhã desta terça-feira (28). No local, é grande a movimentação de familiares e amigos que desejam prestar as últimas homenagens. O sepultamento está previsto para às 9h, no Cemitério Municipal do Americano.

O esposo da vítima, o taxista Manuel Antomar Nunes, 58 anos, falou com a reportagem do Grupo Liberal, mas estava muito abalado. Segundo ele, ao notar as condições do ônibus que a professora seguia junto de alunos e servidores do IFPA para participação na Etapa Estadual dos Jogos dos Institutos Federais (JIF), Manoel ainda chegou a questionar a esposa sobre o embarque. Mesmo assim, ainda de acordo com ele, Suany fez questão de seguir viagem.

No local onde o corpo da professora está sendo velado, a comoção é grande entre familiares e conhecidos. Suany era natural da Vila de Americano e morava em Santa Izabel do Pará. A professora lecionava no curso de Agropecuária, Meio Ambiente e Agronomia no campus Castanhal do IFPA. Casada com Manuel há 13 anos, ela não deixa filhos.

Sobre o caso

O veículo, com 40 pessoas, colidiu com a estrutura da hidrelétrica em circunstâncias que ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Pará. Quatro pessoas morreram na hora e 11 permanecem internadas no Hospital Regional de Tucuruí. Vinte e cinco passageiros já receberam alta.