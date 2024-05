Polícia Civil investiga causas do acidente com ônibus do IFPA em Tucuruí

Em nota divulgada nesta segunda-feira (27), a Polícia Civil informou que investiga as circunstâncias do acidente envolvendo ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA), que transportava estudantes e servidores do campus Castanhal. O acidente foi registrado no último domingo (26), na rodovia PA-263, nas proximidades da rotatória que dá acesso ao túnel da Hidrelétrica de Tucuruí.

"A Polícia Civil do Pará informa que 4 mortes foram confirmadas. Os 4 corpos foram necropsiados na noite de domingo (26), todos foram liberados para as famílias. Outras 25 pessoas deram entrada no Hospital Regional de Tucuruí, sendo que 4 estão em estado grave e 10 receberam alta. Os outros passageiros feridos foram encaminhados para a UPA do município", diz a nota da PC.

O comunicado da PC detalha ainda que "o ônibus transportava 40 passageiros, entre servidores e alunos do Instituto Federal do Pará (IFPA) de Castanhal e Vigia, que estavam a caminho dos jogos dos Institutos Federais". "A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente, que aconteceu na PA 263, na rotatória que dá acesso ao túnel da Hidrelétrica de Tucuruí. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e o SAMU socorreram as vítimas", finaliza.

Sobre o acidente

Quatro pessoas morreram em um grave acidente envolvendo o ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA), dos campi Castanhal e Vigia, na tarde de domingo (26/05). O veículo, que transportava 40 pessoas, entre alunos e servidores, seguia para a cidade de Tucuruí, no sudeste do Pará, quando colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades policiais.

Conforme o que foi informado pelo IFPA, as vítimas que morreram foram identificadas como: o discente Paulo Vinícius da Silva Borges, de 17 anos, e a servidora Amanda Cristiani da Silva Costa, do Campus Avançado Vigia; e a servidora Suany Couto Teixeira Nunes e do servidor Edinaldo de Jesus Ferreira Meireles, do Campus Castanhal.

Os demais estudantes e professores que estavam no veículo não tiveram as identidades reveladas pela instituição ou autoridades policiais. No entanto, o IFPA ainda declarou que 19 pessoas ainda estão internadas no Hospital Regional de Tucuruí, sendo 17 alunos e dois servidores. A professora Walkelly Oliveira, 40 anos, permanece na unidade hospitalar em estado grave. As demais vítimas já foram liberadas e estão com a família ou sob os cuidados de servidores e voluntários, no Campus Porto Colombo, do IFPA de Tucuruí.