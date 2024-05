IFPA cancela 'Jogos dos Institutos Federais (JIF) 2024' após acidente com ônibus em Tucuruí

Os Jogos dos Institutos Federais (JIF) 2024, do Instituto Federal do Pará (IFPA), foram cancelados após o acidente com o ônibus que transportava alunos e servidores do (IFPA) de Castanhal e Vigia para a cidade de Tucuruí. A competição iniciaria nesta segunda-feira (27/05) e seguiria até o dia 31 de maio. No entanto, devido a tragédia que ocorreu no último domingo (26/05), onde um estudante e três servidores morreram a caminho dos JIFs, todas as atividades foram suspensas.

Por meio de nota, o IFPA informou que decretou luto de três dias, com suspensão das atividades acadêmicas. Além disso, também declarou que o Instituto está prestando toda assistência necessária para as vítimas envolvidas no acidente. “Apesar da suspensão das atividades acadêmicas, as atividades administrativas seguem em funcionamento, tendo em vista a situação de emergência”, diz um trecho da nota.

O veículo transportava 40 pessoas. Além das quatro mortes, 17 alunos e dois servidores continuam internados, sendo uma pessoa em estado grave. As demais vítimas já foram liberadas e estão com a família ou sob os cuidados de servidores e voluntários, no Campus Porto Colombo, do IFPA de Tucuruí.

Acidente

Quatro pessoas morreram em um grave acidente envolvendo o ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA), dos campi Castanhal e Vigia, na tarde de domingo (26). O veículo, que transportava 40 pessoas, entre alunos e servidores, seguia para a cidade de Tucuruí, no sudeste do Pará, quando colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades policiais.

As vítimas que morreram foram identificadas como ​a professora Amanda Cristiane da Silva Costa, de Vigia; o motorista Edinaldo Meireles, de Castanhal; a servidora Suany Couto Teixeira Nunes, de Castanhal; e um aluno, de aproximadamente 16 anos, identificado como Paulo Vinícius da Silva Borges, de Vigia.