Acidente com ônibus do IFPA: hospital em Ananindeua recebe quatro sobreviventes

Quatro pessoas sobreviventes do acidente envolvendo o ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA), ocorrido em Tucuruí no último domingo (26) e que resultou em quatro mortes, precisaram ser transferidas de hospital. Duas delas foram encaminhadas ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém, nesta madrugada (28). O restante deve vir, segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), no decorrer desta terça-feira. Ao todo, 14 pessoas já receberam alta.

De acordo com a Sespa, das 25 pessoas que deram entrada no Hospital Regional de Tucuruí no último domingo (26), data do sinistro, sete delas permanecem internadas, sendo que duas foram transferidas ao Metropolitano nesta manhã, e outras duas serão levadas para o mesmo hospital ainda nesta terça-feira.

“A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informa que das 25 pessoas que deram entrada no Hospital Regional de Tucuruí no último domingo (26), 7 permanecem internadas e 4 foram transferidas para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua, nesta terça-feira (28). No total, 14 pessoas tiveram alta e 4 pessoas morreram no local do acidente", comunicou.

O caso

O ônibus transportava servidores e alunos do IFPA de Castanhal e Vigia para Tucuruí, onde seriam realizados os Jogos dos Institutos Federais (JIF 2024). O veículo, com 40 pessoas, colidiu com a estrutura da hidrelétrica em circunstâncias que ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Pará.