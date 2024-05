Acidente com ônibus do IFPA: presidente de comissão da OAB Castanhal é transferida para Belém

Ainda em estado grave, a servidora do Instituto Federal do Pará (IFPA), Walkelly Oliveira, de 40 anos, uma das passageiras do ônibus da instituição envolvido no acidente em Tucuruí, foi transferida para Belém na madrugada desta terça-feira (28/05). A colaboradora do órgão, que também é advogada e presidente da Comissão de Defesa e Direito dos Animais da OAB/PA - Castanhal, está internada no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, aguardando os procedimentos médicos para dar continuidade ao tratamento.

Na manhã desta terça-feira, a Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa) informou que duas vítimas, que estavam no ônibus do IFPA, foram transferidas para Belém. As duas pessoas chegaram à capital paraense em uma aeronave do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp). Segundo Brandon Piedade, Presidente OAB Castanhal, o estado de saúde de Walkelly Oliveira foi estabilizado para que ela pudesse ser transferida, no entanto, a vítima ainda corre risco de vida.

Durante o acidente, Walkelly sofreu traumatismo craniano e teve fratura exposta em uma das pernas. Ela continua em estado grave e aguarda para realizar mais exames antes de ser operada. Uma irmã da vítima está em Belém acompanhando Walkelly. Não há mais detalhes sobre a outra pessoa que também foi transferida para a capital paraense.