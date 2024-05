Comoção marca velório de estudante de 15 anos morto em acidente com ônibus do IFPA em Tucuruí

Vários familiares e amigos próximos de Paulo Vinícius, 15 anos, estudante do Instituto Federal do Pará (IFPA) que morreu no acidente com ônibus em Tucuruí, participaram do velório do jovem, que ocorreu na casa da família, no município de Vigia de Nazaré, nordeste do Pará. O corpo chegou ao local ainda na madrugada desta terça-feira (28) e deve ser sepultado às 16h, em um cemitério da cidade.

Izoraima da Silva Borges, a mãe da vítima, conta que o filho sempre falava que, após se formar, pretendia morar em Tucuruí para trabalhar. “Ele tava muito feliz em viajar. Ele disse que ia conhecer um lugar novo, fazer novas amizades. Uma semana antes de viajar ele já estava pesquisando sobre a cidade e tinha dito que lá tem muito emprego e queria se mudar para Tucuruí depois de formado. Aí aconteceu essa fatalidade dele perder a vida antes de chegar dentro da cidade”, lamenta.

A mãe de Paulo Vinícius conta que, na despedida antes do filho viajar, fez uma foto dele feliz na casa onde viviam. “Fiz essa foto dele no sofá de casa, umas 4h da manhã, antes dele sair para viajar. Ele estava com essa mesma roupa quando morreu. Era meu filho caçula. Estou buscando forças em Deus para conseguir enfrentar tudo isso”, diz Izoraima segurando uma foto do filho.

O pai de Paulo Vinícius, Benedito Borges, pescador de 57 anos, também estava sem palavras para descrever o que a familia passa com a perda do filho. “Meu filho era só de casa para o colégio e para o igarapé da nossa família. Ele nunca saia sozinho. A primeira vez que saiu foi para morrer. Foi vivo e veio morto. Era meu único filho homem. Eu pensei que era um ônibus de excursão, um ônibus seguro”, desabafa.

Segundo a família do estudante, às 15 horas o corpo será levado para a igreja de São Sebastião, que fica ao lado do local onde o corpo é velado durante a manhã. Ás 16hrs ocorrerá o enterro.